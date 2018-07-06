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С тротуаров исчезнут киоски и билборды

С тротуаров исчезнут киоски и билборды

Министерство регионального развития и строительства вводит запрет на установку временных сооружений, рекламных и других конструкций на пешеходных зонах тротуаров.

Об этом сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Лев Парцхаладзе, передает пресс-служба министерства.

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Соответствующая норма содержится в новой ГСН В.2.3-5: 2018 “Улицы и дороги населенных пунктов”, которая вступает в силу с 1 сентября.

“Пешеходные зоны на то и называются “пешеходными”, ибо предназначены для пешеходов, для их удобства и комфорта в передвижении. Поэтому логично, что на их пути не следует устанавливать рекламные конструкции, киоски, размещать люки и дождеприемники, ведь это мешает беспрепятственному движению по тротуарам и даже может нести опасность для пешеходов”, – пояснил Парцхаладзе.

Как уточнили в Минрегионе, согласно новым ГСН, на пешеходных зонах тротуара не допускается установка: дорожного ограждения и опор; рекламных конструкций; временных сооружений (торговых киосков, павильонов, лотков, палаток и т.п.); люков и дождеприемников; лестниц ступенек зданий и т.д.

ГСН В.2.3-5: 2018 “Улицы и дороги населенных пунктов” разработаны на замену аналогичных ГСН 2001 года и распространяются на новое строительство, реконструкцию и капитальный ремонт существующих улиц и дорог.

По материалам Економічна Правда
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