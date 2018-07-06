На Ripple опять подают в суд

Ripple столкнулась с еще одним судебным процессом, в котором утверждается, что компания нарушила законы о ценных бумагах США, так как XRP является эквивалентом ценной бумаги.

Иск, утверждающий, что XRP является ценной бумагой, был подан 27 июня в Высший суд Калифорнии от имени Дэвида Оконера и «и других лиц». В качестве ответчика называются Ripple Labs, XRP II и генеральный директор Брэд Гарлингхаус.

Это уже третий по счету иск к Ripple всего за два последних месяца.

В иске Ripple также обвиняется в попытке увеличить рыночную стоимость XRP, за счет размещения 55 миллиардов в эскроу сервисе на специальном счету.

Ripple и генеральный директор Брэд Гарлингхаус категорически отрицают обвинения в том, что XRP – это эквивалент ценных бумаг.

На конференции «Будущее Fintech», состоявшейся в Нью-Йорке, Гарлингхаус назвал три причины, по которым он считает, что XRP не является ценными бумагами: Если Ripple, как компания, завтра прекратит свое существование, то реестр XRP продолжит свою работу. Это открытая, децентрализованная технология, которая не зависит от Ripple.

Люди, покупающие XRP, не считают, что покупают акции Ripple. Есть компания под названием Ripple. Мы частная компания. У нас есть инвесторы. Люди покупают акции компании Ripple. Но покупка XRP не дает вам права собственности на Ripple. Это не дает вам права на дивиденды или прибыль Ripple.

XRP решает конкретную проблему. Нет никакой необходимости XRP быть ценной бумагой.