IKEA начала набирать сотрудников в Украине

Известная шведская компания по производству товаров для дома IKEA начала набор сотрудников в украинское подразделение. Об этом свидетельствует соответствующее объявление компании на украинском сайте по поиску работы.

В объявлении сказано, что компания IKEA ищет в Украине специалистов отдела продаж, логистики, дизайнера интерьера, а также менеджмент для центра поддержки клиентов.

О намерении IKEA выйти на украинский рынок стало известно в 2017 году. Глава правления Мандарин Плаза Александр Черницкий сообщал, что IKEA может стать арендатором крупнейшего в стране торгово-развлекательного центра Южный площадью 450 тыс. кв. м, начало строительства которого запланировано на конец 2017 года в Голосеевском районе Киева.

Кроме того, шведская компания приглашала к сотрудничеству украинских поставщиков деревянной мебели и комплектующих к ней. Позже стало известно, что IKEА намерена в течение 1-2 лет открыть первый объект в Киеве. В феврале СМИ сообщали, что IKEA откроет магазин в Украине до конца 2018 года.