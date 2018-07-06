Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 362 0

IKEA начала набирать сотрудников в Украине

IKEA начала набирать сотрудников в Украине

Известная шведская компания по производству товаров для дома IKEA начала набор сотрудников в украинское подразделение. Об этом свидетельствует соответствующее объявление компании на украинском сайте по поиску работы.

В объявлении сказано, что компания IKEA ищет в Украине специалистов отдела продаж, логистики, дизайнера интерьера, а также менеджмент для центра поддержки клиентов.

О намерении IKEA выйти на украинский рынок стало известно в 2017 году. Глава правления Мандарин Плаза Александр Черницкий сообщал, что IKEA может стать арендатором крупнейшего в стране торгово-развлекательного центра Южный площадью 450 тыс. кв. м, начало строительства которого запланировано на конец 2017 года в Голосеевском районе Киева.

Кроме того, шведская компания приглашала к сотрудничеству украинских поставщиков деревянной мебели и комплектующих к ней. Позже стало известно, что IKEА намерена в течение 1-2 лет открыть первый объект в Киеве. В феврале СМИ сообщали, что IKEA откроет магазин в Украине до конца 2018 года.

По материалам УБР
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018