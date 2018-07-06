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Apple готовится выпустить iPhone в разных цветах

Apple готовится выпустить iPhone в разных цветах

Компания Apple, как ожидается, выпустит в продажу новые iPhone в синих, оранжевых и золотых цветах.

Такие данные содержатся в отчете известного аналитика компании KGI Мин-Чи Куо.

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Предполагается, что Apple выпустит 6,5-дюймовый OLED-iPhone в черном, белом цвете и новом для компании золотом цвете. В то же время, 6,1-дюймовый iPhone с LCD-дисплеем будет дебютировать в сером, белом, синем, красном и оранжевом вариантах. Оранжевый цвет также будет использоваться компанией впервые.

Apple, как правило, представляет iPhone в красном варианте через несколько месяцев после запуска нового поколения своих смартфонов. Это делается в том числе и для помощи организации, которая проводит кампании по борьбе с ВИЧ и СПИДом в Африке. Apple никогда ранее не выпускала оранжевую версию iPhone. При этом iPhone 5C дебютировал еще в 2013 году в зеленом, синем, желтом, розовом и белом вариантах.

Apple явно планировала выпуск золотого варианта iPhone X, поскольку Федеральная комиссия по связи США раскрыла этот невышедший iPhone в начале 2018 года.

Мин-Чи Куо добавил, что старшая модель iPhone с 6,5-дюймовым OLED-дисплеем будет стоить около тысячи долларов, то есть, как предыдущий iPhone X. этот смартфон получит поддержку двух SIM-карт. Стоимость второй модели составит около $700. Дизайн смартфонов будет примерно таким же, как у iPhone X – с минимальными рамками и вырезом в экране для фронтальной камеры и сканера лица.

По материалам НВ
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