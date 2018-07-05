Межбанк: НБУ помог укрепить позиции гривны

Сегодня на валютном рынке произошел откат котировок доллара. “Главным виновником” укрепления позиций гривны после вчерашнего (во многом спекулятивного) разогрева рынка можно смело назвать Нацбанк. Еще в среду он был вынужден частично сдерживать рост котировок, продав до 20 млн долларов по единому курсу 26,45 гривен.

Сегодня ситуация повторилась. С самого утра котировки поползли вверх. С самого начала сессии доллар рос и взлетел до 26,50/26,53 гривен за первые полчаса торгов. НБУ решил не подогревать ажиотаж и ближе к 11 часам вышел с “анонимными” продажами через Matching.

Это быстро спровоцировало выход основных игроков с продажей валюты на опасениях падения котировок. В этот момент уже крупные покупатели стали чуть тянуть с заключением сделок, понимая что ситуация может измениться. Так и произошло.

К 11 часам курс снизился до 26,48/26,50 гривен, а к 12:00 доллар провалился до 26,42/26,48. Это окончательно убедило и продавцов и спекулянтов, что “ловить” по росту курса уже особо нечего и они активно стали распродавать валюту. К обеду курс снизился до 26,34/26,38 гривен, а после него уже на единичных сделках доллар придавили до 26,33-26,35/26,37. Завершилась сессия по доллару на отметке 26,35/26,37. По нашим оценкам, для стабилизации ситуации сегодня Нацбанк продал в “анонимном” формате от 10 до 18 млн долларов.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США – 26,330 / 26,370

евро – 30,848/ 30,892

российский рубль – 0,4180 / 0,4189

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1697 / 1,1698

Средневзвешенный курс по данным НБУ:



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