В программе «Бонус к депозиту» появился новый банк-участник

VTB Bank (Украина) стал новым участником программы «Бонус к депозиту». Получать больше прибыли можно по вкладу «Конструктор+»!
Максимальные ставки:
- Конструктор+, оформленный в отделении — 14,5% в грн, 4,25% в долларах, 2,5% в евро.
- Конструктор+, оформленный через интернет-банк — 15,0% в грн, 4,5% в долларах, 2,75% в евро.
Ставка зависит от срока вклада, больше деталей на странице депозита
Размер бонуса от Finance.ua:
Чтобы получить больше по депозиту, необходимо сделать всего несколько шагов:
1. Зайдите по ссылке, заполните заявку на БОНУС.
2. Для того чтобы получить бонус по вкладу «Конструктор+», сумма вклада должна быть от 50 тыс. грн (или 1500$/1500 евро), срок — от 3 месяцев. Бонус можно получить, если у вас нет действующего вклада в ВТБ или если предыдущий вклад закончился более 90 дней назад.
3. Подтвердите факт оформления депозита по специальной форме на сайте портала.
4. В течение 32 дней получите вознаграждение от портала Finance.ua.
Вот и все! Вы уже зарабатываете больше на своем депозите!
Отметим, что программа Бонус к депозиту от Finance.UA предлагает выгодные бонусы к депозитам еще семи банков. Подробнее тут.