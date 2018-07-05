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В программе «Бонус к депозиту» появился новый банк-участник

В программе «Бонус к депозиту» появился новый банк-участник

VTB Bank (Украина) стал новым участником программы «Бонус к депозиту». Получать больше прибыли можно по вкладу «Конструктор+»!

Максимальные ставки:

  • Конструктор+, оформленный в отделении — 14,5% в грн, 4,25% в долларах, 2,5% в евро.
  • Конструктор+, оформленный через интернет-банк — 15,0% в грн, 4,5% в долларах, 2,75% в евро.

Ставка зависит от срока вклада, больше деталей на странице депозита

Размер бонуса от Finance.ua:

  • 3 месяца — +2% годовых
  • 6 месяцев — +1,5%
  • 9 месяцев — +1%
  • 12 месяцев — +0,75%

Чтобы получить больше по депозиту, необходимо сделать всего несколько шагов:

1. Зайдите по ссылке, заполните заявку на БОНУС.

2. Для того чтобы получить бонус по вкладу «Конструктор+», сумма вклада должна быть от 50 тыс. грн (или 1500$/1500 евро), срок — от 3 месяцев. Бонус можно получить, если у вас нет действующего вклада в ВТБ или если предыдущий вклад закончился более 90 дней назад.

3. Подтвердите факт оформления депозита по специальной форме на сайте портала.

4. В течение 32 дней получите вознаграждение от портала Finance.ua.

Вот и все! Вы уже зарабатываете больше на своем депозите!

Отметим, что программа Бонус к депозиту от Finance.UA предлагает выгодные бонусы к депозитам еще семи банков. Подробнее тут.

По материалам Finance.UA
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