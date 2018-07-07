Samsung хочет запатентовать биометрическую камеру

Новая камера в смартфонах Samsung будет сканировать радужную оболочку глаза и проводить 3D-распознавания лица.

Сообщает СNET.

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Идентификатор лицоауже появился в iPhone X компании Apple, но Samsung намерена сделать нечто подобное или даже лучше.

Новая камера сможет распознавать лица владельцев в темноте и отслеживать движения их глаз.

Информация о том, когда эта технология будет дебютировать в телефонах Samsung – отсутствует, но существует вероятность того, что будущий Samsung Galaxy Note 9 получит ее в 2019 году.

Кроме Apple, только компании Oppo и Xiaomi имеют функцию 3D-распознавания лиц на своих новых смартфонах, Find X и Mi 8 Explorer Edition.