Сооснователь китайского гиганта HNA умер во Франции

Один из директоров и основателей HNA Group, китайского конгломерата, в последние годы активно пытавшегося стать предприятием глобального уровня, но погрязшего в долгах, умер во Франции, говорится в сообщении компании.

57-летний Ван Цзянь был в деловой поездке во Франции, но во вторник отправился осматривать местные достопримечательности. Ван Цзянь посетил Бонье, деревню с церковью на вершине скалы на юге Прованса, где и произошел несчастный случай.

Смерть Ван Цзяня, бывшего чиновника гражданской авиации, ставшего одним из самых богатых людей в Китае, наступила в момент, когда компания пытается разобраться со своим более чем $90-миллиардным долгом.

Тяжелое положение HNA и туманные перспективы побудили некоторые банки Уолл-Стрит прекратить работу с ней.

Отметим, Ван Цзянь владел 15-процентной долей компании.