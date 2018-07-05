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Сооснователь китайского гиганта HNA умер во Франции

Сооснователь китайского гиганта HNA умер во Франции

Один из директоров и основателей HNA Group, китайского конгломерата, в последние годы активно пытавшегося стать предприятием глобального уровня, но погрязшего в долгах, умер во Франции, говорится в сообщении компании.

57-летний Ван Цзянь был в деловой поездке во Франции, но во вторник отправился осматривать местные достопримечательности. Ван Цзянь посетил Бонье, деревню с церковью на вершине скалы на юге Прованса, где и произошел несчастный случай.

Смерть Ван Цзяня, бывшего чиновника гражданской авиации, ставшего одним из самых богатых людей в Китае, наступила в момент, когда компания пытается разобраться со своим более чем $90-миллиардным долгом.

Тяжелое положение HNA и туманные перспективы побудили некоторые банки Уолл-Стрит прекратить работу с ней.

Отметим, Ван Цзянь владел 15-процентной долей компании.

По материалам Finance.UA
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