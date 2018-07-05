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Немцы "прокачали" BMW M5 до 713 лошадиных сил (фото)

Немцы "прокачали" BMW M5 до 713 лошадиных сил (фото)

Немецкое ателье Manhart представило новый проект, получивший название MH5 700. Он создан на базе BMW M5 (F90) и оснащен 723-сильным двигателем. Об этом пишет Top Gear.

Также новинка получила модернизированную выхлопную систему, заниженную подвеску с регулируемыми амотризаторами.

Немцы оснастили автомобиль 4,4-литровой “битурбовосьмеркой” с дополнительным электронным блоком управления MHtronik.

Агрегат выдает 723 лошадиных силы и 870 Нм крутящего момента. При этом оригинальный BMW M5 способен показать только 625 сил и 750 Нм крутящего момента. С “сотни” до 200 километров MH5 700 может разгоняться за 5,9 секунды.

Также седан оснастили выхлопной системой из нержавеющей стали с карбоновыми насадками, 21-дюймовые колесные диски матово-черного цвета и амортизаторы KW.

Также в ателье разработали пакет углепластиковых деталей экстерьера, среди которых диффузор, спойлер и передний сплиттер.

По материалам Корреспондент.net
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