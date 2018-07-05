Немцы "прокачали" BMW M5 до 713 лошадиных сил (фото)

Немецкое ателье Manhart представило новый проект, получивший название MH5 700. Он создан на базе BMW M5 (F90) и оснащен 723-сильным двигателем. Об этом пишет Top Gear.

Также новинка получила модернизированную выхлопную систему, заниженную подвеску с регулируемыми амотризаторами.

Немцы оснастили автомобиль 4,4-литровой “битурбовосьмеркой” с дополнительным электронным блоком управления MHtronik.

Агрегат выдает 723 лошадиных силы и 870 Нм крутящего момента. При этом оригинальный BMW M5 способен показать только 625 сил и 750 Нм крутящего момента. С “сотни” до 200 километров MH5 700 может разгоняться за 5,9 секунды.



Также седан оснастили выхлопной системой из нержавеющей стали с карбоновыми насадками, 21-дюймовые колесные диски матово-черного цвета и амортизаторы KW.

Также в ателье разработали пакет углепластиковых деталей экстерьера, среди которых диффузор, спойлер и передний сплиттер.