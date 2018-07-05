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Трамп потребовал от ОПЕК "снизить цены немедленно"

Трамп потребовал от ОПЕК "снизить цены немедленно"

Президент США Дональд Трамп призвал страны ОПЕК немедленно снизить цены на топливо.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

“Монополия ОПЕК должна помнить, что цены на бензин растут и они мало делают, чтобы помочь. Если на то пошло, они повышают цены, пока США защищает многих из их членов за очень небольшие $. Это должна быть улица с двусторонним движением. Снизьте цены немедленно!”, — заявил Трамп.

В конце июня на встрече представителей стран-членов ОПЕК Саудовская Аравия – крупнейший производитель в ОПЕК – присоединилась к решению группы увеличить добычу на 1 млн баррелей в день.

Саудовская Аравия в июне увеличила добычу нефти на 330 тыс. баррелей в сутки, до 10,3 млн б/с, согласно оценке опрошенных Bloomberg аналитиков и сотрудников энергетических компаний, а также данных о транспортировке нефти.

Это самый активный рост добычи в стране с июля 2013 года. Однако совокупная добыча в странах ОПЕК в прошлом месяце повысилась всего на 30 тыс. б/с из-за проблем в Ливии и Венесуэле.

По материалам Економічна Правда
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