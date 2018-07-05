Трамп потребовал от ОПЕК "снизить цены немедленно"

Президент США Дональд Трамп призвал страны ОПЕК немедленно снизить цены на топливо.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

“Монополия ОПЕК должна помнить, что цены на бензин растут и они мало делают, чтобы помочь. Если на то пошло, они повышают цены, пока США защищает многих из их членов за очень небольшие $. Это должна быть улица с двусторонним движением. Снизьте цены немедленно!”, — заявил Трамп.

В конце июня на встрече представителей стран-членов ОПЕК Саудовская Аравия – крупнейший производитель в ОПЕК – присоединилась к решению группы увеличить добычу на 1 млн баррелей в день.

Саудовская Аравия в июне увеличила добычу нефти на 330 тыс. баррелей в сутки, до 10,3 млн б/с, согласно оценке опрошенных Bloomberg аналитиков и сотрудников энергетических компаний, а также данных о транспортировке нефти.

Это самый активный рост добычи в стране с июля 2013 года. Однако совокупная добыча в странах ОПЕК в прошлом месяце повысилась всего на 30 тыс. б/с из-за проблем в Ливии и Венесуэле.