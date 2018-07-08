В Украине увеличился размер алиментов

Закон о госбюджете на 2018 год предусматривает повышение прожиточного минимума на одно лицо в расчете на месяц. С 1 июля он составляет 1777 гривен, что на 77 гривен больше, чем по состоянию на 1 января.

Изменения, соответственно, коснулись и основных социальных и демографических групп населения, а именно:

для детей в возрасте до 6 лет прожиточный минимум увеличился на 67 гривен с 1492 до 1559 гривен;

для детей в возрасте от 6 до 18 лет – на 84 грн с 1860 до 1944 гривен;

трудоспособных лиц – на 79 гривен с 1762 до 1841 гривны;

лиц, утративших трудоспособность: на 62 гривны с 1373 до 1435 гривен.

Отмечено, что Семейный кодекс предусматривает размер алиментов не менее чем 50 процентов прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста. Следовательно, с июля текущего года размер алиментов также будет повышен.

Депутаты Верховной рады поддержали во втором чтении законопроект №8296 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно создания экономических предпосылок для усиления защиты права ребенка на надлежащее содержание».

Предусматривается усилить ответственность за неуплату алиментов и увеличить срок обращения и период, за который могут быть взысканы алименты. Усиление ответственности за неуплату с целью защиты больных детей проектом предлагается уменьшение совокупного размера задолженности за неуплату алиментов до трех месяцев для назначения общественно полезных работ.

В случае совершения повторного в течение года административного правонарушения, связанного с неуплатой алиментов, предусматривается применение админвзыскания в виде общественно полезных работ на срок от 240 до 360 часов В отношении лиц, уклоняющихся от отбывания админвзыскания в виде общественно полезных работ, проектом предлагается установить административную ответственность и предусмотреть наказание в виде админареста сроком до 10 суток, а в случае злостного уклонения – уголовную ответственность и предусмотреть наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

Положениями законопроекта предусмотрено и возложение на осужденных к ограничению или лишению свободы обязанности работать с целью обеспечения надлежащего выполнения решений суда о взыскании алиментов на содержание ребенка.

Проектом до трехмесячной уменьшается сумма совокупной задолженности по уплате алиментов на содержание больного ребенка для вынесения госисполнителем постановления об установлении временных ограничений должника в праве выезда за пределы Украины, в праве управления транспортными средствами, в праве пользования оружием и в праве охоты (статья 71 Закона).

Также вводится начисление штрафов при наличии задолженности по уплате алиментов, совокупный размер которой превышает сумму соответствующих платежей в год (20% от суммы неуплаченных алиментов), за два года (30% от суммы неуплаченных алиментов), за три года (50% от суммы неуплаченных алиментов). Документом предусматривается автоматизированный арест средств должника по исполнительному производству о взыскании алиментов в порядке, определенном Министерством юстиции по согласованию с Национальным банком Украины.