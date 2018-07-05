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Норвежская компания построит в Украине три солнечные электростанции

Норвежская компания построит в Украине три солнечные электростанции

Норвежская компания Scatec Solar заключила соглашение с украинской фирмой Rengy Development о строительстве на юге страны солнечных электростанций общей мощностью 47 МВт.

Об этом в среду, 4 июля, говорилось в сообщении Scatec Solar.

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Так, планируется построить три станции, которые будут вырабатывать около 58 ГВт/ч в год. Стоимость реализации проекта оценена примерно в 52 миллиона евро.

Ожидается, что новые станции будут работать по установленному в Украине “зеленому тарифу” 10 лет.

Финансирование планируется привлечь у Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) до конца года, а начать эксплуатацию станций – в следующем.

Scatec Solar будет владеть 51% в совместном с Rengy Development проекте. Норвежская компания будет поставщиком инженерных, закупочных и строительных услуг, а также предоставит услуги по эксплуатации и обслуживанию и услуги по управлению активами на электростанциях.

По материалам Корреспондент.net
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