В Молдове запретят одноразовую пластиковую посуду

Руководство Молдовы планирует запретить одноразовую пластиковую посуду: тарелки, стаканы, столовые приборы и палочки.

Такие поправки в закон «О внутренней торговле» и Кодекс о правонарушениях утвердила парламентская юридическая комиссия по назначениям и иммунитету, сообщает издание NewsMaker со ссылкой на пресс-службу парламента.

Нарушителей будут наказывать финансово, а именно им угрожают штрафами – до 4500 леев (около 7000 грн) для физических лиц и до 12 000 леев (около 19 000 грн) для юридических.

Авторы проекта – независимые депутаты и депутаты от Либеральной и Народной Европейской партии – отмечают, что поправки помогут исключить из оборота пластик, который раскладывается 400 лет и не перерабатывается.

Вместо пластиковой предлагают использовать одноразовую посуду, изготовленную из переработанных продуктов – бумаги, кукурузной муки, сахара, пшеницы, сахарной свеклы, сахарного тростника, крахмала и других материалов.