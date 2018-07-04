«Проминвестбанк» получил обновленный кредитный рейтинг uaАА+

3 июля 2018 года РА «Эксперт-Рейтинг» обновило долгосрочный кредитный рейтинг ПАО «Проминвестбанк» на уровне uaАА+ по национальной украинской шкале. Об этом говорится в сообщении агентства.

3 июля 2018 года РА «Эксперт-Рейтинг» обновило долгосрочный кредитный рейтинг ПАО Проминвестбанк на уровне uaАА+ по национальной украинской шкале.

Согласно данным, по состоянию на 1 июня 2018 года регулятивный капитал банка (Н1) составлял 3,003 миллиарда гривен.

«В июле 2017 года – мае 2018 года регулятивный капитал банка снижался. Выявленные тенденции нашли свое отражение в динамике норматива адекватности регулятивного капитала банка (Н2)», — говорится в сообщении агентства.

На 1 июня 2018 года Н2 банка достиг отметки в 14,76%, превысив на 4,76 п.п. граничное значение Н2, установленное НБУ.

Согласно данным Нацбанка, по состоянию на 1 апреля 2018 года, доля кредитов в активах банка оценивалась в 86,78%, а доля валютных кредитов в кредитном портфеле – в 79,82%.

Как отмечается, с 1 сентября 2017 по 1 мая 2018 года доля кредитов физическим лицам в кредитах банка колебалась в диапазоне 0,24%-0,27%.

Согласно рейтингу, обеспечение банка ликвидностью на очень высоком уровне в сочетании с хорошим обеспечением регулятивным капиталом значительно снижает собственные кредитные риски банка в будущем.

Агентство напоминает, что 2017 год «Проминвестбанк» окончил с убытком 7,656 миллиарда гривен. Основной размер убытка (в размере 4,5499 миллиарда гривен) был получен банком во втором квартале 2017 года. За четвертый квартал банк получил убыток в размере 2,739 миллиона гривен.

«Убыточная работа банка была связана с необходимостью доформирования резервов по кредитному портфелю банка», — говорится в рейтинге.

Первый квартала 2018 года Проминвест также завершил с убытком 294,299 миллиона гривен. Размер убытка при наличии хорошей обеспеченности банка капиталом и ликвидностью не был для банка существенным, отметили в РА.

Что касается чистого дохода, то по итогам первого квартала 2018 года банк окончил с чистым процентным доходом в размере 303,423 миллиона гривен и чистым комиссионным доходом в 47,016 миллиона гривен.

Также, в агенстве отметили, что проверка по Единому государственному реестру судебных решений показала, что в отношении ПАО «Проминвестбанк» нет судебных решений, которые бы оказывали значительное влияние на его устойчивость или на результаты его работы.

Банк как кредитор активно отстаивает свои права в судах Украины.