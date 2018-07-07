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Мировой рынок туризма вырос с начала года на 6%

Мировой рынок туризма вырос с начала года на 6%

Всемирная туристская организация ООНUNWTO – опубликовала очередное исследование “Мировой туристический барометр” (World Tourism Barometer).

Согласно полученным данным, показатель международных туристических прибытий за первые четыре месяца 2018 года демонстрирует рост во всех регионах. В среднем рынок вырос на 6%. Наибольший рост наблюдается в Азиатско-Тихоокеанском регионе, где лидерами стали Юго-Восточная Азия (+10%) и Южная Азия (+9%).

Африка и Ближний Восток за первые четыре месяца 2018 года приняли на 6% и 4% туристов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Международный туризм в Европе вырос на 8%. Лидерами здесь стали Южная, Средиземноморская и Западная части Европы.

Южная и Северная Америки показали рост 3% в сравнении с периодом январь-апрель прошлого года. Наиболее значительный рост международных туристических прибытий здесь произошел в Южной Америке (8%).

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Единственным регионом, где зафиксировано снижение въездного турпотока, оказались Карибы – вероятно, причиной стали произошедшие здесь в августе и сентябре 2017 года ураганы.

По материалам Капитал
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