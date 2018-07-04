Черноморский судостроительный признали банкротом

Хозяйственный суд Николаевской области признал банкротом Публичное акционерное общество “Черноморский судостроительный завод”.

Об этом сообщает портал “Судова влада України”.

“3 июля 2018 года Хозяйственный суд Николаевской области признал банкротом Публичное акционерное общество “Черноморский судостроительный завод”. Бывший флагман украинского судостроения длительное время переживал сложные времена. С целью финансового оздоровления предприятия в 2015 году была введена процедура санации завода, о чем хозяйственный суд вынес соответствующее решение. Однако, к величайшему сожалению, система мероприятий по возобновлению платежеспособности должника не смогла предупредить банкротство должника”, – говорится в сообщении.

Хозяйственный суд Николаевской области 3 июля вынес решение прекратить процедуру санации предприятия, признать ПАО “Черноморский судостроительный завод” банкротом и открыть ликвидационную процедуру.

Таким образом, прекращается начисление неустойки (штрафа, пени), процентов и других экономических санкций по всем видам задолженности банкрота. У банкрота не возникает никаких дополнительных обязательств (в том числе по уплате налогов и сборов (обязательных платежей), кроме расходов, непосредственно связанных с осуществлением ликвидационной процедуры. Продажа имущества банкрота допускается в порядке, предусмотренном ст. 44 Закона Украины “О возобновлении платежеспособности должника или признании его банкротом”. Отменяются аресты, наложенные на имущество должника, признанного банкротом, и другие ограничения относительно распоряжения имуществом такого должника. Наложение новых арестов или других ограничений относительно распоряжения имуществом банкрота не допускается.