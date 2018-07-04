Opera готовится выйти на биржу

Базирующаяся в Норвегии компания Opera Ltd., по сообщению сетевых источников, намерена провести первичное размещение акций (IPO) в США.

Соответствующие документы уже направлены в Комиссию по ценным бумагам и биржам США.

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В рамках IPO компания намерена привлечь приблизительно $115 млн.

Opera известна прежде всего своими одноимёнными браузерами для персональных компьютеров и мобильных устройств. Веб-обозреватели Opera весьма популярны у российских пользователей. Кстати, поисковой системой по умолчанию в Opera в нашей стране является «Яндекс».

В прошлом году доход от основной деятельности Opera составил $128,9 млн. При этом была показана чистая прибыль в размере $6,1 млн.

В июле 2016-го браузер Opera был куплен консорциумом китайских компаний во главе с Qihoo 360. Сумма сделки составила $600 млн.

По данным «Яндекс.Метрики», Opera в настоящее время занимает немногим более 6 % российского рынка браузеров.