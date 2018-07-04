США запретят одноразовые ракеты

Программа развития одноразовых ракет-носителей EELV (Evolved Expendable Launch Vehicle) в проекте закона об ассигнованиях на национальную оборону на 2019 финансовый год, который рассматривается Конгрессом США, переименована в программу национальной безопасности по космическому запуску NSSS (National Security Space Launch), сообщает The Hill.

Законопроект налагает ограничения на использование Пентагоном одноразовых ракет.

Американское издание отмечает, что такие изменения являются признанием того, что многоразовые космические технологии могут и должны являться полноправной частью портфеля пусковых услуг.

Готовящийся Конгрессом документ накладывает на Пентагон требования по использованию многоразовых ракет для выведения военных космических аппаратов, а также обязывает приводить обоснования для тех случаев, когда это невозможно. В настоящее время единственными в мире действующими частично многоразовыми ракетами считаются Falcon 9 и Falcon Heavy американской компании SpaceX. В 2020 году американская компания Blue Origin планирует запустить носитель New Glenn с многоразовой первой ступенью.