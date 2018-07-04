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Хакеры взломали клиентскую базу Adidas

Хакеры взломали клиентскую базу Adidas

Согласно данным компании Adidas, злоумышленники могли получить доступ к информации о клиентах, совершавших покупки в американском интернет-магазине компании, — сообщается на сайте компании.

«26 июня Аdidas стало известно, что неавторизованная сторона заявляет о получении данных, связанных с рядом клиентов Аdidas», — сказано в сообщении без уточнения, о какой именно «неавторизованной стороне» идет речь.

При этом в компании заверили, что данные платежных карт клиентов в безопасности.

Злоумышленники могли похитить контактные данные, логины и пароли. Как сообщили представители компании изданию Los Angeles Times, речь может идти о персональных данных нескольких миллионов пользователей.

По материалам Hubs
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