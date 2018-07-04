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Чего опасаются руководители в Украине (инфографика)

Чего опасаются руководители в Украине (инфографика)

Руководители компаний оптимистично смотрят в будущее и рассматривают изменения, вызванные технологиями, как возможность революционно изменить свой бизнес. Однако оптимизм руководителей компаний сдерживается большим беспокойством по поводу существующих угроз.

Об этом свидетельствуют результаты исследования KPMG 2018 Global CEO Outlook.

Среди основных угроз для роста компаний в мире по мнению руководителей:

  • Возвращение к территориальности
  • Риски, связанные с киберопасностью
  • Риски, связанные с возникновением новых технологий
  • Риск экологических/климатических изменений
  • Операционный риск

В Украине руководители компаний выделяют такие угрозы росту:

  • Риск кадрового дефицита
  • Регуляторный риск
  • Операционный риск
  • Риск, связанный с новыми технологиями/риск нарушения технологических процессов
  • Риск нарушения кибербезопасности

В частности, в Украине о риске кадрового дефицита говорят 86% респондентов, а 51% руководителей компаний считают, что риск кадрового дефицита представляет наибольшую угрозу для роста их организации.

Интересно, что в Украине 55% руководителей компаний ожидают экономического роста в течение следующих 5 лет, правда, не более чем на 3-5%.

Респонденты считают, что государственные органы власти (50%) и бизнес-объединения (47%) могут эффективно ускорить изменения в бизнес-среде Украины, а ключевым фактором инвестиционной привлекательности Украины сейчас является внедрение реформ (56% респондентов).

По материалам Finance.UA
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