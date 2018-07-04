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В Украине стало меньше банковских отделений

В Украине стало меньше банковских отделений

В первом квартале 2018 года количество банковских отделений сократилось на 49 – до 9 440 единиц.

Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ).

Сокращение сети среди действующих банков произошло у Ощадбанка – на 78 отделений, у Приватбанка – на 28 отделений, у ВТБ Банка – на 22 отделения, у БМ Банка – на 15 отделений, у банка Пивденный – на 12 отделений.

При этом, прирост по количеству отделений показали: Альфа-банк Украина – на 84 отделения, Акцент-Банк – на 7 отделений, а также ПУМБ – 5 отделений.

Крупнейшей региональной сетью в Украине владеют: Ощадбанк – 3 127 отделений, Приватбанк – 2 215, Райффайзен Банк Аваль – 504, УкрСиббанк – 323 и Альфа-банк Украина – 271 отделение.

По материалам НВ
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