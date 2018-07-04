Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 128 0

Италия ограничит краткосрочные трудовые контракты

Италия ограничит краткосрочные трудовые контракты

Первым крупным экономическим законом нового итальянского правительства станет ограничение краткосрочных трудовых контрактов.

Об этом сообщает Reuters.

«Новое правительство Италии ограничит временные трудовые контракты», – говорится в сообщении.

Также правительство намерено штрафовать фирмы, которые переводят производство в офшоры.

Указ направлен на выполнение одного из предвыборных обещаний вице-премьера Италии Луиджи Ди Майо, а именно – на прекращение злоупотребления временными трудовыми контрактами после либерализации их использования.

Правительство намерено увеличить штрафы фирмам, которые используют такие контракты, а также лимитировать возможность их продления с трех до максимум двух лет. Документ должен быть одобрен парламентом в течение 60 дней.

В последние годы в Италии неоднократно реформировались правила найма и увольнения работников, однако правительство страны пока не смогло решить проблему «двойного» рынка труда, где работники старшего возраста, нанятые по старым правилам, имеют больше гарантий сохранения рабочих мест, тогда как молодые люди обычно не могут найти постоянное место работы и вынуждены подписывать краткосрочные контракты с ограниченными правами и выгодами.

По материалам УКРИНФОРМ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018