Италия ограничит краткосрочные трудовые контракты

Первым крупным экономическим законом нового итальянского правительства станет ограничение краткосрочных трудовых контрактов.

Об этом сообщает Reuters.

«Новое правительство Италии ограничит временные трудовые контракты», – говорится в сообщении.

Также правительство намерено штрафовать фирмы, которые переводят производство в офшоры.

Указ направлен на выполнение одного из предвыборных обещаний вице-премьера Италии Луиджи Ди Майо, а именно – на прекращение злоупотребления временными трудовыми контрактами после либерализации их использования.

Правительство намерено увеличить штрафы фирмам, которые используют такие контракты, а также лимитировать возможность их продления с трех до максимум двух лет. Документ должен быть одобрен парламентом в течение 60 дней.

В последние годы в Италии неоднократно реформировались правила найма и увольнения работников, однако правительство страны пока не смогло решить проблему «двойного» рынка труда, где работники старшего возраста, нанятые по старым правилам, имеют больше гарантий сохранения рабочих мест, тогда как молодые люди обычно не могут найти постоянное место работы и вынуждены подписывать краткосрочные контракты с ограниченными правами и выгодами.