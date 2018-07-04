США открыли свой рынок для украинских удобрений

В официальном вестнике США «Federal Register» сообщили, что по результатам пятилетнего пересмотра антидемпинговых мер, Министерством торговли США было принято решение о прекращении мер по украинскому нитрату аммония в связи с окончанием срока их применения. Об этом сообщает пресс-служба Минагрополитики.

1 мая 2018 года Министерство торговли США инициировало проведение просмотров с целью отмены антидемпинговых мер в отношении нитрата аммония, предназначенного для использования в сельском хозяйстве, за исключением жидких удобрений происхождением из Украины.

Поскольку украинские заинтересованные стороны не принимали участия в этом обзоре мероприятия, Министерство торговли США отменяет этот антидемпинговый порядок уплаты пошлины.

Соответствующее решение Министерства торговли США предоставляет возможность доступа украинским производителям нитрата аммония на американский рынок.