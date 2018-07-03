Межбанк: доллар устоял без особых потерь

Во вторник ситуация на валютном рынке не смогла порадовать наблюдателей ни значительным ростом объемов операций (несмотря на фактически одновременные трехдневные обязательные продажи от валютной выручки за 28 и 29 июня, а также за 2 июля), ни ожидаемым укреплением курса гривны.

Фактически доллар устоял без особых потерь даже в благоприятный для гривны период. Весь излишек валюты был поглощен самим же рынком и Нацбанку не имело смысла даже выходить с публичным аукционом по выкупу доллара – объемы оказались слишком скромными.

Так, в первый час сессии курс просел с 26,32/26,36 гривен до отметки 26,27/26,32 с тенденцией на дальнейшее снижение котировок продажи. Но к 11 часам все успехи гривны уже выдохлись – спрос постепенно начал догонять предложение и на 12:00 доллар уже находился в пределах 26,29/26,31 гривен, а к обеду наступила окончательная коррекция – 26,30/26,34 на 13 часов.

После обеда доллар уже топтался в пределах коридора 26,30-26,31/26,34-26,34 гривен. Завершились торги котировками 26,31/26,34 гривен. Большинство сделок прошло в пределах 26,28-26,30.

На завтра значительных атак на гривну, скорее всего, не произойдет.

Из-за выходного в США украинский межбанк по доллару будет работать на условиях ТОМ, что приведет к уменьшению объема операций и частично снизит давление на гривну – слишком многие участники торгов просто перенесут свои операции на четверг.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США – 26,310 / 26,340

евро – 30,682 / 30,715

российский рубль – 0,4166 / 0,4173

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1657 / 1,1658

Средневзвешенный курс по данным НБУ:



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