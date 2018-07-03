Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 105 0

Межбанк: доллар устоял без особых потерь

Межбанк: доллар устоял без особых потерь

Во вторник ситуация на валютном рынке не смогла порадовать наблюдателей ни значительным ростом объемов операций (несмотря на фактически одновременные трехдневные обязательные продажи от валютной выручки за 28 и 29 июня, а также за 2 июля), ни ожидаемым укреплением курса гривны.

Фактически доллар устоял без особых потерь даже в благоприятный для гривны период. Весь излишек валюты был поглощен самим же рынком и Нацбанку не имело смысла даже выходить с публичным аукционом по выкупу доллара – объемы оказались слишком скромными.

Так, в первый час сессии курс просел с 26,32/26,36 гривен до отметки 26,27/26,32 с тенденцией на дальнейшее снижение котировок продажи. Но к 11 часам все успехи гривны уже выдохлись – спрос постепенно начал догонять предложение и на 12:00 доллар уже находился в пределах 26,29/26,31 гривен, а к обеду наступила окончательная коррекция – 26,30/26,34 на 13 часов.

После обеда доллар уже топтался в пределах коридора 26,30-26,31/26,34-26,34 гривен. Завершились торги котировками 26,31/26,34 гривен. Большинство сделок прошло в пределах 26,28-26,30.

На завтра значительных атак на гривну, скорее всего, не произойдет.

Из-за выходного в США украинский межбанк по доллару будет работать на условиях ТОМ, что приведет к уменьшению объема операций и частично снизит давление на гривну – слишком многие участники торгов просто перенесут свои операции на четверг.

Курс доллара на Межбанке – график:

Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США – 26,310 / 26,340
евро – 30,682 / 30,715
российский рубль – 0,4166 / 0,4173

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1657 / 1,1658

Средневзвешенный курс по данным НБУ:

Курсы валют на Межбанке
СМС-рассылка Курсов на Межбанке

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Валюта
Смотри также
Весь рынок:Валюта
Все, что мы знаем про:НБУ
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018