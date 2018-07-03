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Китайцы выпустят бюджетный электрокар

Китайцы выпустят бюджетный электрокар

Китайский автопроизводитель Zhejiang Hezhong New Energy Vehicle готовит выпуск первого автомобиля. Поскольку КНР — своеобразная Мекка для электрокаров, нет ничего удивительного, что первым авто в линейке компании станет именно бюджетный электромобиль.

По предварительным данным это будет бюджетный электрический хэтчбек Neta N01.

Автомобиль оснастят электродвигателем на 75 л.с. и двумя аккумуляторами на 35,5 и 36,2 кВтч. Запас хода N01 составляет 380 километров при езде на скорости 60 км/ч. Привод передний.

Автомобиль получит мультимедиа-систему с 10-дюймовым экраном и системой кругового обзора.

Zhejiang Hezhong New Energy Vehicle обещают относительно невысокую стоимость электрокара, хотя точная стоимость пока не объявлена. Расчетная мощность — до 50 000 электрокаров в год.

По материалам autonews.ua
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