В Украине создадут новый тактический бронеавтомобиль (фото)

«Укравтобуспром» разрабатывает новый бронеавтомобиль Сavalier 4×4 . Это легкий тактический бронированный автомобиль (LTAV). В дополнение к роли бронетранспортера, его также можно использовать в качестве транспортной платформы для легкого огнестрельного и ракетного оружия, средств связи и других систем обороны. Подойдет он и для разведки.

Автомобиль может быть оснащен башней или удаленной оружейной станцией. В качестве дополнительного оборудования можно также добавить удалённую станцию, предназначенную для конкретного пользователя.

Сavalier 4 на 4 весит 6,6 тонны и может вместить водителя и 6 пассажиров. Конструкция корпуса V-образной формы обеспечивает беспрецедентную защиту экипажа от взрывов.



«Укравтобуспром» готов производить броневик для нужд ВСУ и на экспорт.