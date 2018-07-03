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В Украине создадут новый тактический бронеавтомобиль (фото)

В Украине создадут новый тактический бронеавтомобиль (фото)

«Укравтобуспром» разрабатывает новый бронеавтомобиль Сavalier 4×4 . Это легкий тактический бронированный автомобиль (LTAV). В дополнение к роли бронетранспортера, его также можно использовать в качестве транспортной платформы для легкого огнестрельного и ракетного оружия, средств связи и других систем обороны. Подойдет он и для разведки.

Автомобиль может быть оснащен башней или удаленной оружейной станцией. В качестве дополнительного оборудования можно также добавить удалённую станцию, предназначенную для конкретного пользователя.

Сavalier 4 на 4 весит 6,6 тонны и может вместить водителя и 6 пассажиров. Конструкция корпуса V-образной формы обеспечивает беспрецедентную защиту экипажа от взрывов.

«Укравтобуспром» готов производить броневик для нужд ВСУ и на экспорт.

По материалам autonews.ua
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