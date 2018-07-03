Украина ввела новую антидемпинговую пошлину в отношении РФ

Межведомственная комиссия по международной торговле приняла решение о введении антидемпинговой пошлины в размере 39,94% на импорт карбамидно-формальдегидной продукции происхождением из Российской Федерации сроком на 5 лет.

Об этом сообщает Министерство экономического развития и торговли.

Отмечается, что решение принято по результатам антидемпингового расследования относительно импорта в Украину некоторой карбамидо-формальдегидной продукции происхождением из Российской Федерации.

«Для защиты национального товаропроизводителя карбамидо-формальдегидной смолы от недобросовестного импорта Комиссия приняла решение, которым применила окончательные антидемпинговые меры относительно импорта в Украину происхождением из Российской Федерации по ставке антидемпинговой пошлины в размере 39,94% сроком на 5 лет», – говорится в сообщении.