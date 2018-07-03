Sony запускает услугу «дрон на привязи»: 100 метров кабеля и камера 4K

Компания Sony Business Solutions и СП AeroSense с 17 июля активирует услугу по предоставлению в аренду дронов с проводным питанием. Сервис AEROBO on Air будет рассчитан на широкий круг бизнеса и потребностей со стороны муниципальных и государственных органов. Аэрофотосъёмка, живая трансляция мероприятий, наблюдение, оценка сельскохозяйственных посадок и многое другое, что требует взгляда сверху и со стороны, всё это можно будет осуществить с помощью нового сервиса Sony.

Важным отличием нового сервиса, как уже сказано выше, станет использование дронов с проводным питанием. Модель дрона AS-MC03-T сможет подняться на высоту до 100 метров и провисеть там до 6 часов. Дроны на аккумуляторах могут обеспечить порядка 20 минут автономного полёта. По этому параметру предложение Sony сможет намного перекрыть возможности автономных дронов, хотя зона наблюдения будет существенно ограничена. При этом важно понимать, что кабель не позволит далеко отклониться от вертикали, поскольку провисание приведёт к опасности за что-нибудь им зацепиться.

Что касается встроенной в дрон камеры, то это модель FCB-ER 8530, способная снимать видео с качеством 4K. Видеосигнал также передаётся по кабелю, что позволяет вести трансляцию на постоянно высокой скорости без провалов и задержек. Управляют дроном два оператора. В составе сервиса компания предоставляет услуги двух операторов на каждый дрон, хотя не запрещает просто арендовать дроны, если у заинтересованной стороны есть свой сертифицированный оператор.

Разработкой дронов мобильное подразделение Sony занялось в 2015 году. Для этого вместе с компанией ZMP было создано совместное подразделение AeroSense. Уже на то время Sony не скрывала, что планирует создать сеть по предоставлению услуг наблюдения с помощью дронов. Правда, ставка на автономные решения пока себя не оправдывает. Для длительных полётов они всё ещё не годятся. Зато «дроны на привязи» смогут закрыть брешь на направлении, где требуется длительный обзор на ограниченном участке местности. Впрочем, что мешает установить диспетчерский пункт в микроавтобусе и разъезжать по окрестностям? В небо можно подняться везде, где над головой нет крыш, леса или проводов.