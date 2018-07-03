На дорогах Европы появятся грузовики без водителей

Грузовики-беспилотники выедут на автобаны Германии. С 2019 года автомобили, которыми управляет искусственный интеллект, впервые появятся на маршруте Мюнхен – Нюрнберг, пишет Сегодня.

Такие авто будут отправляться в рейс по две машины. В первой за рулем все-таки будет водитель, а вот второй будет управлять автопилот. Впрочем, ради безопасности за искусственным интеллектом будет следить человек, который в случае необходимости сможет перехватить контроль над транспортным средством.

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Ранее сообщалось, что Uber прекратит тесты беспилотных авто в американском штате Аризона после смертельного ДТП с участием одного из своих самоуправляемых автомобилей. В то же время Uber планируют возобновить испытания в Питтсбурге и Сан-Франциско, а также тестировать машины ближе к инженерным центрам для большей безопасности.