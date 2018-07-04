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Названы отрасли, которые выбраны для более тесной интеграции Украины в ЕС

Названы отрасли, которые выбраны для более тесной интеграции Украины в ЕС

По словам вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванны Климпуш-Цинцадзе, для дальнейшей более тесной интеграции с ЕС выбраны четыре отрасли: интеграция Украины в энергетический, в первую очередь газовый рынок ЕС, углубленное сотрудничество в сфере цифровой экономики, сотрудничество в сфере юстиции, свободы и безопасности, а также активизация взаимодействия в сфере таможенного сотрудничества и технического регулирования.

Иванна Климпуш-Цинцадзе отметила, что имплементация Соглашения привела к качественным изменениям в жизни страны, как в секторальном, так и в горизонтальном измерениях.

В частности, среди горизонтальных изменений – увеличение объемов экспорта в страны ЕС в 2017 году до 40,5% и импорта ЕС в Украину до 41,9%.

Между Украиной и странами ЕС уже действует единое правовое поле деятельности компаний на основе принципов и требований права ЕС.

Введена система рыночного надзора по принципам, которые существуют в европейских странах. Утверждена и начата реализация комплексного Плана мероприятий по выполнению Соглашения, которое позволило определить узкие места процесса европейской интеграции в целом.

Этот анализ помог сформировать четкую дорожную карту правительственно-парламентского взаимодействия, определить общие с ЕС приоритеты выполнения Соглашения и должным образом организовать работу как внутри министерств, так и межведомственную координацию.

Говоря о секторальных изменениях, Иванна Климпуш-Цинцадзе подчеркнула, что наиболее значительные успехи прослеживаются в образовательном и финансовом секторах, энергетике, энергоэффективности и предпринимательстве, совершенствовании нормативно-правовой базы по вопросам банковского регулирования и надзора.

По материалам 5 канал
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