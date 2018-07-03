В Минюсте разъяснили нововведения в законе об алиментах

Согласно новому закону № 8296, принятого Верховной радой во вторник, 3 июля, минимальный размер алиментов увеличивается до прожиточного минимума.

Об этом сообщил министр юстиции Украины Павел Петренко в Twitter.

“Согласно новому закону, минимальный размер алиментов увеличивается до прожиточного минимума. Еще одна новация – если алименты не платятся больше года, то их размер увеличивается на 20%. Если долг свыше 2 лет – на 30%, свыше 3 лет – на 50%”, – написал Петренко.

Министр также добавил, что среди новаций второго пакета законодательной инициативы, получившей название “Чужих детей не бывает”, является увеличение минимального размера алиментов, ужесточение санкций против должников, европейская норма относительно выезда ребенка за границу, налоговые льготы за ответственное отцовство.

Напомним, депутаты Верховной рады поддержали во втором чтении законопроект №8296 “О внесении изменений к некоторых законодательных актах Украины относительно создания экономических предпосылок для усиления защиты права ребенка на надлежащее содержание”.

В частности, для ужесточения ответственности за неуплату алиментов, с целью защиты больных детей, проектом предлагается уменьшение совокупного размера задолженности за неуплату алиментов до трех месяцев для назначения общественно полезных работ.

В случае повторного совершения в течение года административного правонарушения, связанного с неуплатой алиментов, предусматривается применение админвзыскания в виде общественно полезных работ на срок от 240 до 360 часов.