Межбанк: доллар начал вторник со снижения

Вторник будет очень сложным днем на валютном межбанке страны – слишком много совершенно противоположных событий будет влиять на настроения и поведение участников рынка. Вот основные мотиваторы валютного рынка на сегодня:

1) Выход на рынок обязательных продаж валюты фактически за три дня (28 и 29 июня, а также за вчера). Это существенно увеличит объемы предложения на торгах и будет работать в пользу гривны;

2) Начало вывода очередной порции дивидендов “дочками “иностранных компаний. Это происходит в начале первой декады каждого месяца и приводит к росту спроса на валюту и периодическим вздергиваниям котировок продаж;

3) Выходной день в США – 4 июля. Завтра межбанк по доллару будет работать на условиях ТОМ (расчеты в гривне – сегодня, поставка валюты завтра). Это не очень удобно украинским клиентам и поэтому пик операции придется на сегодня. Все будут спешить завершать свои расчеты в долларах до наступления американского выходного. Это приведет к росту объемов сделок и периодическим перекосам спроса и предложения, в зависимости от того, кто из крупных операторов будет в этот момент на торгах – продавцы или покупатели. Рынок будет лихорадить;

4) Акционеры Райффайзен Банка Аваль окончательно оформили свое решение направить 2,244 млрд гривен на выплату дивидендов собственникам простых акций банка в рамках распределения прибыли банка за 2017 год. Дивиденды получат все владельцы простых акций банка по состоянию на 3 июля 2018 года. Это очень большие суммы и часть этих ресурсов в конечном итоге выйдет на валютный рынок в июле по мере их перечисления на счета акционеров. Это психологически также играет против гривны , так как все понимают, что это увеличит спрос на валюту.

5) Большинство компаний закончили подводить итоги прошлого месяца, квартала и полугодия и входят с сегодняшнего дня в обычный ритм работы по внешнеэкономической деятельности. Это активизирует как продавцов, так и покупателей.

Если дочки иностранных компаний не будут активно закупаться валютой под репатриацию дивидендов – у НБУ появится потенциальная возможность пополнить ЗВР за счет выкупа излишка доллара на торгах.

Курс доллара на Межбанке – график:

Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 26,27/ 26,33

евро – 30,49 / 30,56

российский рубль – 0,415/ 0,416

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар утром имела следующие значения котировок 1,1670 / 1,1671

Средневзвешенный курс по данным НБУ:



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