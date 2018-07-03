Аренда квартир в Украине: где больше всего предложений и какая средняя стоимость (инфографика)

Аналитический центр DOM.RIA на основе собственных данных решил исследовать, в каких городах больше всего предложений по аренде квартир и в каких регионах жилье доступнее.

В Виннице, к примеру, однокомнатную квартиру в долгосрочную аренду можно выбрать среди 1 141 предложения, это максимальный показатель на вторичном рынке недвижимости Украины.

В Киеве можно снять 1 133 однокомнатные квартиры, а во Львове – 549.

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Немного отличается ситуация с предложениями двухкомнатных квартир: в Киеве предлагают 1 466, в Виннице − 846, во Львове − 729, а в Тернополе − 560 квартир. Аналогичная ситуация с трехкомнатными апартаментами: Киев − 1 044, Винница − 334, Львов − 274, Тернополь − 203 квартиры.

Самыми дешевыми однокомнатными квартирами, по данным аналитического центра DOM.RIA, оказались квартиры в Сумах, Кропивницком и Запорожье – здесь месячная аренда составляет в среднем 2 264 грн. в Сумах, 2 562 грн. в Кропивницком и 3 388 грн. в Запорожье.

Дешевле всего снять трехкомнатную квартиру в Чернигове – 3 550 грн./мес., в Кропивницком − 4 644 грн./мес. и в Хмельницком − 5 155 грн./мес.

Что касается самых дорогих для арендаторов регионов, то ими стали Одесса, Киев, Днепр и Харьков. За месяц проживания в однокомнатной квартире Одессы можно заплатить в среднем 11 687 грн. В Киеве «однушки» немного дешевле − 11 112 грн./мес.

В целом же самыми дорогими в плане аренды квартир оказались Киев, Одесса, Днепр и Харьков. Эти города заняли первые строчки в рейтинге цен на аренду почти всех представленных на DOM.RIA квартир.