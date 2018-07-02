Межбанк: в понедельник наблюдались активные скачки

Накал страстей был достаточно силен, о чем говорит хотя бы очень приличный (как для начала месяца) объем операций – зарегистрировано 528 сделок на сумму 348,92 млн долларов. Кроме этого, на межбанке наблюдались активные скачки курса, что тоже не характерно для “тихого” начала отчетного периода.

Большинство наших источников говорит о том, что раскачка курса в середине дня связана с выходом на межбанк “дочек” иностранных компаний со скупкой валюты для репатриации дивидендов, а также операциями на рынке нескольких крупных покупателей, выжидавших лучшего курса. Почти одновременный выход большого числа покупателей серьезно вздернул курс ближе к полудню.

Мы не делаем из этого трагедии, учитывая, что завтра на межбанк выйдет обязательная продажа за 28 и 29 июня, а также 50% от сегодняшних поступлений – но начало месяца с такими валютными ралли в середине дня настораживает.

Лишь к обеду на «разогретом» рынке наступило относительное равновесие спроса и предложения, но даже после завершения активной фазы торгов – периодически на единичных операциях наблюдались взлеты котировок продажи до 26,35 гривен. Нацбанк предпочел сегодня не выходить на торги в публичном формате аукциона.

Если говорить о ходе торгов, с первых минут сессии курс ушел к отметке 26,21/26,28 гривен с тенденцией на дальнейшее снижение котировок продажи. К 11 часам доллар находился в пределах 26,21/26,23 гривен, а к 12:00 котировки достигли “дна” — 26,19/26,21.

В этот момент “проснулись” крупные покупатели валюты, выждавшие максимального падения. Своей одновременной скупкой доллара – они к обеду вздернули котировки до отметки 26,25/26,32 гривен, которые продержались до 14 часов.

После завершения активной фазы торгов – на единичных сделках – курс вначале уронили до отметки 26,25/26,28 гривен (к 15:00), а затем опять подтянули к уровню 26,30/26,35 гривен к 16 часам.

Завершились торги котировками 26,275/26,335 гривен при очень шатком равновесии спроса и предложения. Большинство сделок прошло в пределах 26,2124-26,2327.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 26,290 / 26,340

евро – 30,596 / 30,654

российский рубль – 0,4164 / 0,4176

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар утром имела следующие значения котировок 1,1596 / 1,1597

Средневзвешенный курс по данным НБУ:

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