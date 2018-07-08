В Украине выросло количество рейдерских захватов

С 2013 года в Украине произошло 1690 рейдерских захватов. При этом львиная доля из них – 539 – произошли за последние полтора года, сообщает Opendatabot, платформа для работы с открытыми данными.

“С 2014 года количество рейдерских захватов ежегодно растет. Наибольшее количество произошло в 2017 году – 414. Наименьшее количество рейдерских атак было зарегистрировано Генеральной прокуратурой в 2014 году – всего 234 дела”, – говорится в сообщении платформы.

Отмечается, что чаще всего рейдерские захваты происходят в городе Киев и Киевской области (397 случаев за последние 5 лет). На втором месте – Днепропетровская (133 случая) и Львовская (104 случая) области.

На платформе уточняют, что генеральная прокуратура относит такие случаи к двум статьям криминального кодекса – противодействие законной хозяйственной деятельности и противоправное завладение имуществом предприятия, учреждения, организации.

При этом предупреждается, что реальная статистика может отличаться от данных ГПУ. “Во-первых, в большом количестве случаев рейдерских захватов уголовные производства вообще не нарушаются, так как такое увлечение “крышуют” коррумпированные правоохранители. В некоторых случаях, уголовные производства нарушаются по другим статьям уголовного кодекса, например, хулиганство, самоуправство, незаконное обращение с оружием, поэтому такие случаи могут не попасть в эту статистику”, – пояснили на платформе.

“Правоохранители не очень любят хозяйственные дела и стараются избегать их расследования, поэтому в большинстве случаев рейдерство переходит в хозяйственную юрисдикцию. Также это говорит о неквалифицированной работе стороны обвинения по сбору доказательств, когда адвокаты рейдеров успешно защищают своих клиентов, пользуясь ошибками следствия”, – объясняет адвокат Максим Лазарев.