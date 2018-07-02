В Киеве поменяется финансирование детских садиков

Систему финансирования детских садов планируют в корне изменить в Киеве.

Как сообщает пресс-служба КГГА, новая инициатива была озвучена на заседании комиссии Киевсовета по вопросам образования, науки, молодежи и спорта.

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Согласно нововведениям, финансирование будет выделяться не для заведения, а для содержания конкретного ребенка в детском саду любой формы собственности. По информации, такой подход позволит уменьшить очереди в детсады и с помощью здоровой конкуренции, улучшить качество услуг.

«Аналогичный механизм работает сегодня практически во всех цивилизованных странах мира. Здоровая конкуренция среди дошкольных учреждений будет способствовать лучшей работе, и, как следствие, более качественных услуг», — сказала председатель комиссии Анна Старостенко.

Отмечается, что проект решения разработан и в общем контексте уже утвержден членами комиссии. Однако, для того чтобы его начали воплощать в жизнь, проект должны утвердить депутаты Киевсовета.