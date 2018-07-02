Что ждать от курса на этой неделе?

За прошлую неделю курс гривны не претерпел особых изменений. Доллар за неделю остался на отметках, с которых начал прошлую неделю.

Евро также не сильно изменился в цене.

Отметим, НБУ за прошедшую неделю увеличил курс на 10 копеек с 26.10 до 26.20 гривен за доллар. Большую часть времени межбанк был на выходных, поэтому основные операции пришлись на первые 2 дня.

В этот период гривна выросла с отметок 26,19 до 26,37.

Наличная гривна в преддверии праздников также просела до цен в 26.17, но уже после выходных котировки опустились до 26,08.

В паре с евро за неделю гривна ослабла до 30.60 с начальных цен в 30.40 гривен за евро. Наличное евро и межбанк остались без изменений и находятся на отметках в 30,60 и 30,43 соответственно.

Как говорит Максим Пархоменко, аналитик Альпари, на данный момент не ожидается особых изменений в курсе гривны.

“Валюта будет оставаться вблизи текущих моментов из-за спада уровня деловой активности в этот период. Таким образом, гривна в паре с долларом на этой недели будет торговаться в диапазоне 26.00-26.20, с евро – 30,40-30,70”, – прогнозирует эксперт.