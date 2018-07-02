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Украинский экспорт в 2018 году увеличился на 14% - Кубив

Украинский экспорт в 2018 году увеличился на 14% - Кубив

Экспорт товаров Украины за январь-апрель 2018 года увеличился на 14%.

Об этом сообщил первый вице-премьер-министр Украины Степан Кубив во время заседания согласительного совета в парламенте.

“Внешнеторговый оборот товаров Украины за январь-апрель 2018 года увеличился на 14%, или на 4 миллиарда долларов, составив 32,3 (млрд долл – ред)”, – сказал Кубив.

Он добавил, что увеличение объемов экспорта произошло по следующим товарным группам – продукция металлургического комплекса, машиностроения, изделия из древесины, продукты химической отрасли, промышленные товары, продукция легкой промышленности.

По материалам УКРИНФОРМ
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