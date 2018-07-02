Опубликован перечень бесплатных услуг в рамках медреформы

С 1 июля в Украине стартовал новый этап реформы здравоохранения: медучреждения начинают получать деньги за пациентов и некоторые медицинские услуги станут бесплатными. Об этом сообщила исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун на своей странице в Facebook.

«Начинается июль – очень продуктивный месяц в сфере здравоохранения. Во-первых, в этом месяце все коммунальные (149) и частные (12) медучреждения, которые подписали договора с НСЗУ в первой волне, начнут получать финансирование по модели «деньги за пациентом“», – говорится в сообщении.

По ее словам, сейчас эти медучреждения начинают работать по новым стандартам. Вместе с этим вступил в действие новый список услуг, которые украинцам должны предоставлять семейные врачи, терапевты и педиатры. Эти услуги будут бесплатными для каждого пациента.

Диагностика и лечение. Семейные врачи, терапевты и педиатры должны наблюдать за состоянием здоровья пациента, ставить диагнозы и лечить наиболее распространенные болезни, травмы, отравления.

Пакет бесплатных анализов и исследований. В него входит общий анализ крови с лейкоцитарной формулой, общий анализ мочи, глюкоза крови, общий холестерин, электрокардиограмма, быстрый тест на беременность, быстрые тесты на ВИЧ , вирусные гепатиты.

Семейный врач или терапевт по желанию беременной может вести неосложненную беременность. Врач может взять беременную на учет до 12 недель. Когда есть необходимость или требует протокол, он направляет беременную к акушеру-гинекологу.

Осмотры детей до 3-х лет. После рождения ребенка педиатр или семейный врач должен проводить плановые обязательные осмотры, даже если ребенок здоров: 10 осмотров врача и 6 осмотров медсестры в первый год, 2 осмотра в два года и 1 осмотр в три года.