Опубликован перечень бесплатных услуг в рамках медреформы

С 1 июля в Украине стартовал новый этап реформы здравоохранения: медучреждения начинают получать деньги за пациентов и некоторые медицинские услуги станут бесплатными. Об этом сообщила исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун на своей странице в Facebook.
«Начинается июль – очень продуктивный месяц в сфере здравоохранения. Во-первых, в этом месяце все коммунальные (149) и частные (12) медучреждения, которые подписали договора с НСЗУ в первой волне, начнут получать финансирование по модели «деньги за пациентом“», – говорится в сообщении.
По ее словам, сейчас эти медучреждения начинают работать по новым стандартам. Вместе с этим вступил в действие новый список услуг, которые украинцам должны предоставлять семейные врачи, терапевты и педиатры. Эти услуги будут бесплатными для каждого пациента.
- Диагностика и лечение. Семейные врачи, терапевты и педиатры должны наблюдать за состоянием здоровья пациента, ставить диагнозы и лечить наиболее распространенные болезни, травмы, отравления.
- Пакет бесплатных анализов и исследований. В него входит общий анализ крови с лейкоцитарной формулой, общий анализ мочи, глюкоза крови, общий холестерин, электрокардиограмма, быстрый тест на беременность, быстрые тесты на ВИЧ, вирусные гепатиты.
- Семейный врач или терапевт по желанию беременной может вести неосложненную беременность. Врач может взять беременную на учет до 12 недель. Когда есть необходимость или требует протокол, он направляет беременную к акушеру-гинекологу.
- Осмотры детей до 3-х лет. После рождения ребенка педиатр или семейный врач должен проводить плановые обязательные осмотры, даже если ребенок здоров: 10 осмотров врача и 6 осмотров медсестры в первый год, 2 осмотра в два года и 1 осмотр в три года.
- Паллиативная помощь. В обязанности врача входит наблюдения и оценка состояния тяжелобольного пациента, выписывание рецептов для лечения болевого синдрома.