Китайские майнеры пострадали от наводнений (фото)

Как сообщает китайское блокчейн-издание Golden Finance, недавние наводнения в провинции Сычуань нанесли серьезный ущерб крупнейшим майнерам этого региона.

Ecns, официальный англоязычный отдел службы новостей Китая (CNS), сообщает, что 28 июня в провинции Сычуань и еще в четырех провинциях Китая выпало аномально большое количество осадков, что привело к наводнениям.

Golden Finance утверждает, что одна из крупнейших майнинг ферм в провинции Сычуань пострадала настолько сильно, что ей вряд ли удастся восстановиться. Десятки тысяч устройств были разрушены из-за наводнения.



На данный момент непонятно, майнингом каких именно криптовалют занималась эта ферма, а также неизвестно, сколько средств в криптовалюте было утеряно в результате выхода из строя майнинг-оборудования.

Основная доля на рынке майнинга биткоина приходится на Китай – до 70%. В частности, провинцию Сычуань часто называют столицей биткоин-майнинга из-за высокой концентрации майнинг-ферм в этом регионе, известном своим холодным климатом и дешевой электроэнергией.