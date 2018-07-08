Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 109 0

В Украине увеличилось количество жилья

В Украине увеличилось количество жилья

По состоянию на 1 января 2018 года жилой фонд Украины составил 984,8 млн кв. м общей площади, что на 0,7%, или 6,9 млн кв. м, выше показателя на 1 января 2017 года.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

На начало года в Украине насчитывалось 17 млн ​​квартир, из которых 19,5% составляли однокомнатные, 36,6% – двухкомнатные, 32,6% – трехкомнатные и 11,3% – с четырьмя и более комнатами. 60,9%, или 599,4 млн кв. м общей площади жилых помещений, находившихся в городских населенных пунктах.

Доля жилых домов квартирного типа составила 98,4% общей площади жилого фонда, тогда как площадь жилых помещений в общежитиях и нежилых зданиях – 1,6%.

Указанные показатели приведены без учета временно оккупированной территории Крыма и Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областей

По материалам НВ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Недвижимость
Смотри также
Весь рынок:Недвижимость
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018