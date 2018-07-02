Польша в Стокгольмском арбитраже добилась снижения цены газа

Стокгольмский арбитраж вынес первое положительное решение по делу польской газовой компании PGNiG против российского Газпрома, которое гарантирует возможность снижения цены на российский газ.
Об этом сообщает пресс-служба PGNiG.
Решение арбитражного суда означает, что отныне польская газовая компания получила право требовать снижения стоимости покупки газа в рамках долгосрочного контракта, по которому Газпром поставляет газ в Польшу.
В течение многих лет Газпром отклонял возможность снижения цены на газ для Польши, из-за чего цена, указанная в долгосрочном контракте (так называемых Ямальских договоренностях), была значительно выше рыночных цен на газ в других странах Европы.
«Мы ожидаем снижения контрактной цены до уровня рыночных цен на следующих этапах арбитража», – заявил председатель совета правления PGNiG Петр Возняк.
Справка Finance.ua:
- Ямальские соглашения о поставках газа заключили в 1996 году польская сторона с российским Газпромом.
- Они будут действовать до 2022 года.