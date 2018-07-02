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Межбанк: доллар начал понедельник со снижения

Межбанк: доллар начал понедельник со снижения

В первый рабочий день июля ситуация на межбанке сложится интересно. С одной стороны – обычно в первый рабочий день месяца клиенты подводят итоги прошлого отчетного периода и определяются со стратегией на новый месяц. Это снижает их активность на торгах, но дает возможность спекулянтам на малообъемном рынке “поиграть” с курсом.

С другой стороны – из-за длительных выходных дней в Украине, из которых 28 и 29 июня иностранные банки работали – сегодня будет зачислена на счета украинских клиентов валютная выручка за несколько дней. Это потенциально приведет к росту предложения завтра на торгах и как следствие – снижению курса.

Это понимают и банки, и клиенты – и каждый из них будет выбирать свою стратегию по работе с валютой на сегодняшних торгах, что приведет к разнонаправленным действиям участников межбанка курса в течении дня.

У НБУ также есть интерес к сессии 2 и 3 июля, так как потенциальный избыток валюты – хорошая возможность для регулятора пополнить ЗВР.

Учитывая все вышеизложенные моменты – на сегодня прогнозируется курс доллара в пределах достаточно широкого коридора 26,18-26,28 гривен.

Курс доллара на Межбанке – график:

Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 26,32/ 26,36
евро – 30,55 /3059
российский рубль – 0,4216 / 0,417

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар утром имела следующие значения котировок 1,1633 / 1,1634

Средневзвешенный курс по данным НБУ:

Курсы валют на Межбанке
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По материалам Finance.UA
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