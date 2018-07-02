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В Украине появится Директорат ядерной энергетики

В Украине появится Директорат ядерной энергетики

В Украине будет сформирован Директорат ядерной энергетики.

Об этом сообщил государственный секретарь Максим Немчинов на заседании Общественного совета при Минэнергоугля по вопросам работы ядерно-энергетического комплекса.

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“В Минэнергоугля утверждена новая структура, согласно которой предусмотрено формирование Директората ядерной энергетики”, – сказал Немчинов.

Как уточнил он, будет объявлен конкурс на 10 вакантных должностей. Директорат будет осуществлять формирование политики, а обеспечивать ее реализацию будет нынешний Департамент ядерной энергетики и атомно-промышленного комплекса.

По материалам УНН
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