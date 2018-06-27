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Минрегион разрешил строить детсады в многоэтажках

Минрегион разрешил строить детсады в многоэтажках

Новыми государственными строительными нормами разрешено размещение в жилых домах встроенных и встроенно-пристроенных дошкольных учебных заведений.

Об этом сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Лев Парцхаладзе, передает пресс-служба министерства.

“Сейчас для комфорта людей мы в ДБН по дошкольным учебным заведениям прописали норму, позволяющую проектировать небольшие встроенные и встроенно-пристроенные детсады на первых этажах жилых домов”, – сказал Парцхаладзе.

По словам Парцхаладзе, такие небольшие детсады будут удобны для родителей и детей.

“Сегодня, к сожалению, есть проблема, когда не хватает детских садов. Особенно в больших городах, где центральные районы уплотняются и часто не хватает места для размещения больших отдельных детских садов. Поэтому темпы жилищного строительства превышают развитие социальной инфраструктуры, и нужно эту ситуацию выравнивать” , – пояснил заместитель министра.

Как сообщили в Минрегионе, при размещении таких детсадов должны обязательно учитываться пожарные требования по проектированию дошкольных учебных заведений, а также соответствующие нормы ДБН по жилым домам.

По материалам Економічна Правда
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