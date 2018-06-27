Китайский миллиардер инвестировал $2 млрд в американские электрокары

Инвестиционный холдинг Evergrande Health из Гонконга, принадлежащий китайскому миллиардеру Ху Цзяиню, стал новым акционером производителя электромобилей Faraday Future, который базируется в США.

Evergrande Health поглотил за $860 млн компанию Season Smart Limited, которая в ноябре 2017 года договорилась о покупке 45% акций Faraday Future за $2 млрд.

Ранее об этом соглашении не объявлялось. Season Smart уже предоставила Faraday Future транш на $800 млн.

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Новый акционер сообщил, что оставшиеся $1,2 млрд производитель электрокаров получит двумя траншами по $600 млн в конце 2019 и 2020 года. Сделку уже одобрил Комитет по иностранным инвестициям в США (CFIUS).

В результате у текущих инвесторов Faraday Future останется 33% акций, а оставшиеся 22% будут распределены между тысячей сотрудников компании в рамках программы стимулирования.

Основной инвестор Faraday Future, основатель LeEco Цзя Юэтин займёт пост гендиректора компании.

Полученное финансирование Faraday Future использует для завершения разработки и поставки первого электромобиля компании FF 91 на рынки США и Китая.

Ранее компания планировала приступить к серийному производству FF 91 до конца 2018 года, о новых сроках выпуска электрокара в Faraday Future не сообщили.