Южная Корея инвестирует в водородные электромобили и заправки 2,33 млрд долларов

Правительство и частный бизнес Южной Кореи планируют к 2022 году инвестировать 2,33 млрд долларов в строительство новых водородных заправочных станций (ВЗС) и увеличение производства электромобилей на топливных ячейках (FCV).

В Министерстве торговли, промышленности и энергетики (MOTIE) страны сообщили, что в рамках новой инвестиционной программы будут построены предприятия по производству жидкого водорода и новые ВЗС, которые смогут обслуживать 16 тыс. FCV.

По данным MOTIE, к 2022 году в Южной Корее планируется ввести в эксплуатацию 310 водородных заправочных станций.

Кроме того, часть средств будет потрачена на строительство заводов про производству FCV, топливных ячеек и разработку новых систем хранения сжиженного водорода.

Чтобы пересадить корейцев на FCV и водородные автобусы, необходимо создать разветвленную сеть ВЗС для заправки водородных транспортных средств. Поэтому одним из первых действий нового плана будет инвестирование 135 млн долларов в строительство водородных заправок.

Справка Finance.ua:

В Южной Корее проживает более 51 млн человек.