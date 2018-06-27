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Кроссовки из фильма "Назад в будущее" разыгрывают на аукционе

Кроссовки из фильма "Назад в будущее" разыгрывают на аукционе

В интернет аукционе eBay разгорелся не шуточный аукцион. Легендарную обувь из культового фильма “Назад в будущее” решили выставить на продажу за бешеную сумму.

На данный момент было сделано около 164 ставок, и прямо сейчас за обувь готовы заплатить около 80 тысяч долларов. Известно, что до конца аукциона осталось 5 дней.

Осенью 2016 Nike Inc выпустила самошнурующиеся кроссовки Nike Air MAG, полностью копируя обувь главного героя из второй части кинотрилогии “Назад в будущее” Марти Макфлая. Цена за эту обувь обумовлена их тиражом – компания выпустила всего 89 пар.

Получить их можно было только через интернет-лотерею, билеты которой стоили около 10 долларов, тогда как стоимость пары кроссовок оценивается примерно в 10 тыс. долларов.

Справка Finance.ua:

  • В 2011 году Nike выпустила партию подобных кроссовок в 1,5 тыс. штук, однако технологии автошнуровки не было, и они могли лишь светиться.
  • Партия была также продана на благотворительном аукционе, средняя цена составила 4,5 тыс. долларов.
По материалам znaj.ua
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