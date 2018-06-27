В Голландии продали самую большую коллекцию раритетных автомобилей Ford (фото)

В Голландии продали коллекцию из более 200 раритетных авто.

На аукционе Bonhams соревновались более 500 покупателей со всего мира.

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Речь идет о самой большой коллекции классических моделей марки Ford в мире из частного музея Дена Хартога. С молотка ушла экспозиция, в которой находились 220 автомобилей.

В собрании коллекционера были первые автомобили Ford, обычные серийные авто и редкие и уникальные машины: автобусы, пожарные машины, гоночные болиды и прочее.

На более 300 лотов покупатели потратили более €6 млн или почти $7,2 млн.

Самым дорогим лотом аукциона стал Ford Model B 1905 года выпуска с открытым кузовом без дверей типа “тонно”, который Ден Хартог приобрел у отеля Imperial Palace в Лас-Вегасе. За этот лот разгорелась ожесточенная борьба, торги стали самыми продолжительными на аукционе, и в конце-концов машину продали за €419 750.

Справка Finance.ua:

В 1997 году он открыл доступ к своей коллекции для публики в собственном музее в нидерландском городе Хиллегом.