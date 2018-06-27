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Курсовой тренд до конца года не выйдет за заложенные в бюджете 30,1 грн за долл. - эксперт

Курсовой тренд до конца года не выйдет за заложенные в бюджете 30,1 грн за долл. - эксперт

Курс национальной валюты в украинской открытой экономике определяется соотношением предложения, формируемого экспортной выручкой и деньгами трудовых мигрантов, и спроса со стороны импортеров и нерезидентов.

Также важными факторами курсового влияния являются ход сотрудничества с международными финансовыми организациями, макроэкономические и политические риски.

Об этом говорили банковские эксперты в ходе заседания Финансового пресс-клуба на тему: «Как работает валютный межбанк».

Со слов Олега Куринного, директор казначейства Банка Кредит Днепр, украинский межбанковский рынок сегодня невелик в объемах – порядка 200 млн долларов в день – и
высокочувствителен к влияниям как внешних, так и внутренних факторов.

“В результате ему присуща ярко выраженная сезонность, обусловленная активностью и ценовой конъюнктурой сырьевых и энергетических рынков, графиками обслуживания внешних займов, получения траншей от международных финансовых организаций, выплат НДС, погашения ОВГЗ, репатриации дивидендов. Факторами, стабилизирующими рынок, являются активное участие регулятора, своевременно сглаживающего ситуативные перекосы спроса и предложения, а также существенное предложение со стороны наличного рынка, подпитываемого деньгами заробитчан», – говорит Куринной.

Эксперт считает, что курсовой тренд, при условии отсутствия экономических и политических шоков, до конца года не выйдет за заложенные в бюджете 30,1 грн за доллар, а скорее будет находиться в более благоприятном коридоре 27-28 грн/$.

По материалам Finance.UA
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